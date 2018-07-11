Открытие Yuukai Sky Lounge в отеле Bilgah Beach состоится 20 Июля - ФОТО

Yuukai Sky Lounge, расположенный на 17-ом этаже отеля Bilgah Beach меняет формат.

Теперь это заведение является не только азиатским рестораном с превосходной кухней, но и модным ночным заведением для любителей клубного отдыха.

Нынешняя стилистика заведения позволяет удовлетворить тех, кто хочет провести у нас

элегантный ужин в приятной компании друзей, так и тех, кто собирается отдохнуть на полную, в лучших традициях клубной индустрии.

Как для одного, так и для другого сегмента посетителей заведение предлагает самые лучшие условия для полноценного отдыха - отличная кухня,

широкий выбор пива и пивных закусок, море коктейлей, кальянов на любой вкус, живая музыка, а также зажигательные вечеринки, на которых будут выступать самые яркие House и R&B ди-джеи Азербайджана.

Yuukai Sky Lounge - это место для тех, кто хочет подобраться ещё выше к небу и

которое сможет порадовать самого опытного и требовательного гостя.

20 Июля Вас ждет:

Живая музыка в исполнение Лейлы Мамедовой.

Саксофонист Ниджат Мясимов наполнит ваше настроение звуками джаза.

DJ Ruller поможет окунуться в импровизации нетипичных для монотонного клубного house элементов.