Открытие Yuukai Sky Lounge в отеле Bilgah Beach состоится 20 Июля - ФОТО
Yuukai Sky Lounge, расположенный на 17-ом этаже отеля Bilgah Beach меняет формат.
Теперь это заведение является не только азиатским рестораном с превосходной кухней, но и модным ночным заведением для любителей клубного отдыха.
Нынешняя стилистика заведения позволяет удовлетворить тех, кто хочет провести у нас
элегантный ужин в приятной компании друзей, так и тех, кто собирается отдохнуть на полную, в лучших традициях клубной индустрии.
Как для одного, так и для другого сегмента посетителей заведение предлагает самые лучшие условия для полноценного отдыха - отличная кухня,
широкий выбор пива и пивных закусок, море коктейлей, кальянов на любой вкус, живая музыка, а также зажигательные вечеринки, на которых будут выступать самые яркие House и R&B ди-джеи Азербайджана.
Yuukai Sky Lounge - это место для тех, кто хочет подобраться ещё выше к небу и
которое сможет порадовать самого опытного и требовательного гостя.
20 Июля Вас ждет:
Живая музыка в исполнение Лейлы Мамедовой.
Саксофонист Ниджат Мясимов наполнит ваше настроение звуками джаза.
DJ Ruller поможет окунуться в импровизации нетипичных для монотонного клубного house элементов.
Приходите в Yuukai Sky Lounge и оцените новые возможности и непревзойдённое качество!
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