Paul&Shark – дыхание моря в вашем гардеробе - ФОТО

Paul&Shark - один из культовых и легендарных итальянских брендов, - открыл свои двери по адресу пр-т Нефтчилер 151, Port Baku Mall.

На сегодня бренд доступен во всем мире в 73 разных странах, 458 городах и 474 точках продаж. Бутики Paul&Shark, расположенны в самых эксклюзивных торговых зонах, как Милан - Виа Монтенаполеоне, Париж - Фобур Сент-Оноре, Нью-Йорк - Мэдисон-авеню - Нанкин-роуд и других мировых столицах моды.

История Paul & Shark началась в 1921 году, но свое название бренд получил не сразу. Компания меняла владельцев, стиль, названия, пока Паоло Дини во время морского путешествия не заметил надпись на парусе - Paul&Shark. Это предопределило всю концепцию бренда.

Фирменным цветом Paul&Shark стал темно- синий - глубокий цвет моря. А подарочной упаковкой - специальные металлические тубусы. "Банки с акулой" сразу привлекли внимание покупателей. Кроме синегоPaul&Shark использует оригинальные сочетания. Например, цветовая гамма некоторых футболок основывается на цветовой гамме картин известных художников.

Куртки из непромокаемых тканей, суперлегкие ветровки для парусного спорта, костюмы для дайвинга - в одежде Paul&Shark можно выходить в море в любую погоду. Особое внимание специалисты Paul&Shark по традиции уделяют качеству тканей. Испытания специальной водоотталкивающей ткани Typhoon проходили на глубине 20 метров. Эта ткань способна выдержать давление 20000 капель воды на см2, защищает от ультрафиолета и пропускает воздух.

У Paul&Shark своя философия моды. Их одежду нельзя назвать спортивной в полном смысле слова. Скорее, это одежда для выходных, предпочитаете ли вы проводить их на море, в лесу или на теннисном корте. По выходным, когда мы одеваемся для себя, вовсе не обязательно выглядеть хуже, чем в будни, когда мы одеваемся для других.



Продукцию бренда можно будет приобрести начиная с 9 июля. В бутике представлена мужская коллекция по трем линиям: спортивная, каждодневная, и люксовая.



Адрес пр-т Нефтчилер 151, Port Baku Mall. , +994 12 4640739





