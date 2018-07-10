Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 июля состоится аукцион по размещению очередного транша эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает Фонд во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 007 манатов и годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций составляет 23 года.

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook