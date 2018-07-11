Началась реализация проекта транспортировки азербайджанского газа в Монтенегро - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Началась реализация технического задания проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Монтенегро, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич, передает Day.Az.

"Техническое задание было согласовано участниками проекта в апреле этого года, а его реализация началась в мае", - сказала она.

Говоря в целом о прогрессе в реализации IAP, Секулич отметила, что министерство экономики Монтенегро активизировало сотрудничество с министерством инфраструктуры и энергетики Албании в целях согласования общего подхода к реализации проекта.

"Финансирование предварительного дизайна участка трубопровода через Албанию и Монтенегро обеспечено в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF) в размере 2,5 миллиона евро", - сказала она.

Секулич отметила, что после встречи на уровне министров, состоявшейся в Баку в начале этого года, было подписано Письмо о намерениях о создании проектной компании для IAP, что является следующим логическим шагом в этом процессе.

"Проектная компания, которая будет создана операторами газотранспортных компаний из Монтенегро, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании в ближайшее время, будет управлять процессом реализации проекта IAP", - добавила она.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Монтенегро, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.