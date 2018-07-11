Azercell награжден международной организацией

ООО "Azercell Telekom" удостоено премии "Лучшая компания" в области управления и устойчивого развития в Азербайджане

ООО "Azercell Telekom", ведущий оператор мобильной связи Азербайджана, который привлек внимание местных и международных организаций своей успешной деятельностью, признан "Лучшей компанией" в области управления и устойчивого развития в Азербайджане, а президент компании Вахид Мурсалиев удостоен премии "Директор года" международной организацией "Global Leaders`s Club". Премия была вручена президенту Azercell Вахиду Мурсалиеву на специальном мероприятии, проведенном "Global Leaders Club"-ом в Барселоне.

Президент ООО "Azercell Telekom" Вахид Мурсалиев поблагодарил организаторов и жюри за высокую награду и доверие на торжественной церемонии награждения "Global Leaders` Club", отметив, что международные награды, являющиеся признаком правильного развития системы управления организации, не только служат поводом для гордости, но и возлагают большую ответственность на компанию. ООО "Azercell Telekom" - компания, которая уделяет особое внимание устойчивому развитию общества. Наша цель в этой области - облегчить человеческую жизнь и улучшить ее качество благодаря телекоммуникациям и новым решениям. Оценка деятельности Azercell на таком уровне - еще одна возможность для нас представить Азербайджан на международной арене", - заявил президент компании.

Проекты Azercell в области Корпоративной Социальной Ответственности и Человеческих Ресурсов, а также международные сертификаты качества, полученные компанией в различные года деятельности, повлияли на количество положительных голосов членов "Global Leaders` Club" в пользу Azercell. Среди высоко оцененных проектов были работы, которые Azercell провел для обеспечения и продвижения кибербезопасности в Азербайджане. Так, принимая во внимание растущее влияние Интернета на повседневную жизнь человека, в частности, важность защиты детей в Интернете, ООО "Azercell Telekom" проводит открытые тренинги по "Интернет-безопасности и цифровому гражданству" для учеников, учителей и родителей в средних школах. Также, ООО "Azercell Telekom" 2 года назад запустило приложения "Kaspersky Universal Security", "Android Protection" и "Parental Control" в рамках своей программы "Azercell Plus Security" для защиты от интернет-угроз как взрослых, так и детей.

Как и было отмечено, одной из причин присуждения награды "Лучшая компания" ООО "Azercell Telekom", стало соответствие самым современным и высоким международным стандартам системы и процессов управления Человеческими Ресурсами ведущего мобильного оператора страны. Напомним, что в начале 2018 года, компания была оценена по требованиям Стандарта Инвестиций в Людей "Investors in People" (IIP) (Инвесторы в Людей (ИВЛ)) и удостоена ЗОЛОТОГО сертификата, как показатель мощного лидерства, корпоративной культуры и последовательного развития опыта управления персоналом. Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией на пространстве СНГ, добившейся такого успеха.

Следует отметить, что члены "Global Leaders` Club", который начал свою деятельность в 2006 году, являются видными государственными и общественными деятелями, бизнесменами и предпринимателями, преуспевшими в различных областях социальной и деловой жизни во всем мире. В этом году бизнесмены, руководители высокого уровня государственных органов и частных компаний, ученые и врачи из европейских, азиатских, африканских и ближневосточных стран собрались вместе для обеспечения социального развития. Члены VIP-Программы Лояльности и почетные гости из стран Ближнего Востока, Африки и Азии обсудили важность формирования персонального бренда для современного бизнесмена и поделились своими достижениями на бизнес-аренах своих стран во время Специальной Сессии "EBA Global" международной организации "Global Leaders` Club".

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ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).