ЕС намерен развивать электронную торговлю с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ
Необходимо развивать электронную торговлю для расширения партнерства между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном.
Об этом сказал в четверг журналистам глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас в кулуарах конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодняшнее мероприятие посвящено определению возможностей для развития электронной торговли в Азербайджане. Европейский Союз в прошлом году приступил к реализации проекта стоимостью 300 тысяч евро в данной сфере. Ожидается, что реализация проекта будет завершена в текущем году. Цель заключается в том, чтобы обеспечить применение опыта ЕС в этой области работая совместно с министерством транспорта и ИКТ. Мы видим огромный потенциал в этой области с точки зрения развития партнерских отношений между Азербайджаном и ЕС", - сказал глава представительства Евросоюза.
Янкаускас отметил, что Азербайджан является важным партнером Европы.
"Мы усердно работаем над новым проектом транспортного узла, который связывает Европу с Центральной Азией и с огромным китайским рынком. Чтобы добиться успеха в реализации этого проекта необходимо создать возможности для безопасных, надежных маршрутов, перевозок, связей и торговли. ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Чтобы сохранить это, чтобы еще больше укрепить эти отношения, нам необходимо обеспечить развитие электронной торговли, предоставление электронных услуг для людей внутри страны, и для международных трейдеров", - отметил Янкаускас.
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