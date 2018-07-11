ЕС и Азербайджан определили приоритеты партнерства

В среду в Брюсселе Европейский союз (ЕС) и правительство Азербайджана парафировали приоритеты партнерства. Об этом сообщил в среду Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, передает Day.Az.

Документ с азербайджанской стороны подписал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, а от ЕС - глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Приоритеты партнерства представляют собой важный шаг вперед в отношениях между ЕС и Азербайджаном, поскольку они определяют общие приоритеты политики, которые будут определять и укреплять наше партнерство в ближайшие годы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что четыре основных направления сотрудничества в рамках приоритетов партнерства отражают те, которые определены в рамках программы "Восточное партнерство", а именно: укрепление институтов и эффективное управление; экономическое развитие и рыночные возможности; энергоэффективность и мобильность.

Приоритеты партнерства также будут служить основой для финансового сотрудничества между ЕС и Азербайджаном на 2018-2020 годы.

В рамках приоритетов партнерства ЕС и Азербайджан подтверждают свою приверженность амбициозной и всеобъемлющей повестке дня. В повестке дня будут отражены ценности и принципы европейской политики добрососедства, включая соблюдение прав человека, демократию, верховенство закона и диалог с гражданским обществом.

Приоритеты партнерства будут официально одобрены Европейским союзом и Азербайджаном, а затем приняты.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.