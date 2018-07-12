Подача электричества в Баку полностью восстановлена
12 июля 2018 21:19 219
Благодаря усилиям пожарных расчетов МЧС удалось локализовать пожар на пшеничных полях Агсуинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении "Азерэнержи".
По сообщению, подача электричества в Баку полностью восстановлена.
"В настоящее время ведется работа по обеспечению электроснабжения других регионов", говорится в сообщении.
Отметим, что МЧС распространил информацию о пожаре в Евлахском и Агсуинском районах. В сообщении отмечается предотвращение приближение пожара на пшеничном поле у села Ханабад Евлахского района к высоковольтным ЛЭП.
Также локализован пожар у села Биджо Агсуинского района.
В настоящее время опасности высоковольтным ЛЭП нет.
Продолжаются меры по тушению пожара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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