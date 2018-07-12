Благодаря усилиям пожарных расчетов МЧС удалось локализовать пожар на пшеничных полях Агсуинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении "Азерэнержи".

По сообщению, подача электричества в Баку полностью восстановлена.

"В настоящее время ведется работа по обеспечению электроснабжения других регионов", говорится в сообщении.

Отметим, что МЧС распространил информацию о пожаре в Евлахском и Агсуинском районах. В сообщении отмечается предотвращение приближение пожара на пшеничном поле у села Ханабад Евлахского района к высоковольтным ЛЭП.

Также локализован пожар у села Биджо Агсуинского района.

В настоящее время опасности высоковольтным ЛЭП нет.

Продолжаются меры по тушению пожара.