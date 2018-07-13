BP рассматривает Азербайджан как важное направление для роста бизнеса

BP имеет уникальные возможности для безопасной, надежной и эффективной реализации проектов мирового класса в Азербайджане, сказали Trend в компании, передает Day.Az.

"Будучи одним из крупнейших мировых лидеров нефтегазовой отрасли, BP продолжит фокусировать свой портфель на основных активах и проектах, которые имеют потенциал для значительного роста. В Каспийском регионе наш основной бизнес сосредоточен в Азербайджане, который мы рассматриваем как важное направление для роста", - сказали в компании.

В BP отметили, что в Азербайджане компания наладила отличные партнерские отношения с правительством, госнефтекомпанией SOCAR и другими совместными предприятиями.

"Благодаря нашему 26-летнему опыту успешной деятельности в качестве ведущего оператора на Каспии мы имеем уникальные возможности для безопасной и надежной реализации проектов мирового класса. Мы будем продолжать инвестировать в проекты, отвечающие международным энергетическим стандартам, применяя самые сложные и передовые технологии и опыт в отрасли в Каспийском регионе. Мы будем использовать этот уникальный опыт и знания для успешной реализации наших новых проектов в этом регионе. Эти проекты включают в себя дальнейшую разработку блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в рамках нового контракта, потенциально перспективные структуры, расположенные на мелководье Абшерона (проект SWAP), Шафаг-Асиман, блок D230 и другие потенциальные проекты", - сказали в BP.

В BP отметили, что компания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане и управляет проектом разработки одного из крупнейших нефтяных месторождений мира - "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождением "Шах Дениз".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году, а 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Statoil - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.