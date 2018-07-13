Месторасположение банкоматов можно найти в одном приложении

13 июля 2018 08:24

Компания Azertech разработало мобильное приложение Bankomat Plus позволяющее определять месторасположение банкоматов азербайджанских банков, сказал во вторник Trend руководитель проекта Шамхал Байрамов, передает Day.Az.

По словам Байрамова, в дистрибутиве представлены банкоматы 22 банков и их число по мере интеграции в систему увеличивается.

"В ближайшем будущем ожидается также интеграция в дистрибутив платежных терминалов MilliÖN. Кроме того, мы также разработали приложение YDM для определения месторасположения автозаправочных станций. В ней отражается информация о местонахождении АЗС госнефтекомпании SOCAR и компании Azpetrol", - сказал Байрамов.

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