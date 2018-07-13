ВБ увеличил сумму гарантии для финансирования TANAP

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка (ВБ), предоставило гарантию на сумму 1,1 миллиарда долларов в поддержку проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Об этом говорится в сообщении MIGA, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в сообщении, 15-летняя гарантия предоставляется по кредитам AKA Bank, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Société Générale для ЗАО "Южный газовый коридор".

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