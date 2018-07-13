Иран может арендовать одну из частных клиник в Азербайджане. Об этом было сказано во время встречи министра экономики Азербайджана, сопредседателя межправительственной комиссии посотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном Шахином Мустафаевым с возглавляющим иранскую делегацию министром здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сейидом Хасаном Газизаде Хашеми.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мустафаев подчеркнул, что взаимные отношения между государствами развиваются по возрастающей, что страны успешно сотрудничают в различных сферах экономики в том числе, в сферах торговли, транспорта, здравоохранения, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма, таможни и других направлениях. Было отмечено, что в Пираллахинском промышленном парке продолжаются работы по созданию совместного с Ираном завода по производству фармацевтической промышленности "Caspian Pharmed". Более того, в сфере производства фармацевтической продукции могут быть налажены связи и с другими иранскими фармацевтическими предприятиями.

Мустафаев напомнил, что руководители ряда иранских вузов, специализирующихся в медицинской сфере, посетили Азербайджан, и между Азербайджанским медицинским университетом и Тебризским медицинским университетом был подписан соответствующий меморандум.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по совместному фармацевтическому производству в Азербайджане, совместной организации лечебного дела, проведению научно-исследовательских работ сфере здравоохранения, подготовке медицинских кадров, аренде Ираном одной из частных клиник в Азербайджане, а также другие, представляющие взаимный интерес вопросы.

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Газизаде Хашеми поделился мнением относительно расширения сотрудничества с Азербайджаном, отметил важность создания совместных фармацевтических предприятий.

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