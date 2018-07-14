В Баку сильно подешевели автомобили - ЦЕНЫ

Средняя цена на автомобильном рынке Баку в июне 2018 года составила 27 084 маната, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group эксперт Нусрет Ибрагимов.

По словам эксперта, по сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на авторынке сократилась на 10,34 процента.

Ибрагимов отметил, что всего в июне 2018 года на автомобильном рынке столицы на продажу было выставлено 1 355 автомобилей.

"По сравнению с предыдущим месяцем портфель предложений на авторынке сократился на 36,5 процента. Большая часть выставленных на продажу автомобилей - 85,9 процента - машины на бензиновом двигателе. Средняя цена автомобилей этой категории составила 26 882 маната. На автомобили с дизельным двигателем пришлось 14,1 процента предложений. Средняя цена таких автомобилей составила 28 314 манатов. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач составила 71,44 процента при средней стоимости в 34 039 манатов. На долю автомобилей с механической коробкой передач пришлось 28,56 процента предложения на рынке. Средняя цена составила 9 690 манатов", - сказал Ибрагимов.

Эксперт сообщил, что средний показатель пробега автомобилей на рынке в июне 2018 года составил почти 175,76 тысячи километров при росте за месяц на 2,39 процента. Средний возраст автомобилей составил 12 лет.

Эксперт добавил, что среднегодовой износ автомобилей, предложенных на рынке, составил 4,49 процента.

"При этом у автомобилей возрастом до пяти лет этот показатель составил 9,92 процента, от пяти до 10 лет - 6,99 процента, а от 10 до 15 лет - 6,83 процента", - сказал Ибрагимов.