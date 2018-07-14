В деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку и Сумгайыте выявили недочеты - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности продолжает мониторинги на ярмарках продаж сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении структуры, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня были проверены ярмарки Баку и Сумгайыта, документы происхождения вынесенной на продажу продукции, взяты пробы продукции для проведения лабораторных анализов.

По предварительным результатам проверок, были выявлены недочеты в расфасовке, транспортировке и условиях продаж продукции.

В ходе мониторингов продавцы были проинформированы о правилах продовольственной безопасности, а потребители - с особенностями, на которые следует обратить внимание в сфере продовольственной безопасности, выбирая ту или иную продукцию.

Отметим, что Агентство продовольственной безопасности с прошлой недели приступило к мониторингам сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках.