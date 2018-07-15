Азербайджан и Турция упрощают оформление грузов
К концу 2018 года между Азербайджаном и Турцией будет обеспечено взаимопризнание электронной подписи, сказал Trend источник в правительстве.
По словам собеседника агентства, это позволит упростить предпринимателям процедуру оформления грузов при пересечении границ, что является важным с точки зрения развития международных торговых отношений и выхода на глобальный рынок.
"Работы в этом направлении ведутся в рамках подписанного меморандума с турецкой стороной в апреле текущего года. Азербайджанские специалисты провели ряд встреч и подробно изучили этот процесс. Сейчас уже ведется техническая подготовка к взаимопризнанию е-подписи между двумя странами, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен до конца года", - сказал источник.
Азербайджан, как сообщалось ранее, готов технологически обеспечить взаимное признание сертификатов е-подписи с Турцией. Оценка работ была проведена созданной ранее совместной рабочей группой, и согласно ее заключению это технологически осуществимо.
Азербайджан в марте текущего года присоединился к конвенции ООН по использованию электронных коммуникаций в международных контрактов. Данная конвенция упростит вопрос взаимного признания е-подписи на межгосударственном уровне.
Ранее переговоры о взаимном признании е-подписи были также проведены с Ираном, Катаром и Украиной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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