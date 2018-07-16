Джавад Джахангирзаде: Железная дорога Решт-Астара открывает путь для расширения региональной торговли

Завершение и запуск железной дороги Решт-Астара открывает путь для расширения торговых связей в регионе.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде во время совместной встречи представителей государственного и частного секторов провинции Гилан на севере Ирана, сообщает агентство IRNA в понедельник, как передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомнив о рекомендациях президента Ирана Хасана Рухани по ускорению реализации проекта, посол отметил, что железная дорога и ее использование - это подобно "гигантской нефтяной скважине".

Джахангирзаде сказал, что помимо экспорта сельхозпродукции и других грузов железная дорога может послужить созданию новых рабочих мест.

Он также отметил, что ежегодный товарооборот между Ираном и Азербайджаном в настоящее время превышает 500 миллионов долларов, а объем нефтяного объёма взаимной торговли составляет около 350 миллионов долларов в год.

Железная дорога Решт-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.