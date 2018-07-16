В магазине "İdeal" состоялась очередная презентация всемирно известного бренда по уходу за кожей

14 июля в 18:00 в расположенном в Торговом центре "Ganjlik Mall" магазине сети "İdeal" состоялась презентация всемирно известного бренда "Swiss line".

"Swiss line" является известным швейцарским брендом по уходу за кожей. Ассортимент продукции включает в себя различные средства, используемые для интенсивного ухода за кожей. Продукция "Swiss line" изготавливается с целью максимального продления здоровья, красоты и молодости кожи.

В презентации продукции приняли участие знаменитые звезды, блогеры и представители СМИ. После завершения презентации компания провела пресс-конференцию для представителей СМИ.

Отметим, что "İdeal" сотрудничает только с оправдавшими себя производителями и предлагает клиентам только оригинальную продукцию.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики "İdeal" была создана в 1999 году. Сеть магазинов представлена филиалами в Баку, Сумгайыте и Нахчыване, два крупнейших филиала расположены в "Ganjlik Mall" и "Nefmall".