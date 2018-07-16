Российская ГК опровергла информацию о продаже пакета акций SOCAR

Российская группа компаний (ГК) "Новый поток" не намерена осуществлять продажу пакета акций азербайджанской госкомпании SOCAR.

Об этом сообщили Trend в понедельник в ГК, передает Day.Az.

"Данная информация не соответствует действительности", - отметили в ГК.

В свою очередь в SOCAR пока не стали комментировать данную информацию.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что SOCAR станет новым акционером ГК "Новый поток", и свой пакет акций в ГК (50 процентов) продает предприниматель Игорь Макаров.

Отмечалось, что сделка будет проведена через новую компанию, которую создадут президент группы компаний Дмитрий Мазуров и банкир Владимир Коган. В дальнейшем же компания может отказаться от всех принадлежащих ей месторождений и сосредоточиться на переработке.

Напомним, в активы "Нового потока" входят АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" (Тюмень), ООО "Марийский нефтеперегонный завод" (Марий Эл) и ООО "Битумное производство".

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