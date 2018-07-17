PASHA Bank интегрирует свою цифровую платформу с базами данных Минналогов

Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою цифровую платформу в рамках инструмента Supply Chain Finance с базами данных госструктур, в частности министерства по налогам.

Об этом сообщил Trend директор департамента банка по работе с малым и средним бизнесом (МСБ) Александр Головко, передает Day.Az.

По словам директора департамента, это поможет упростить процесс получения финансирования.

"Мы активно работаем в направлении интеграции этой платформы с государственными источниками данных. Это позволяет автоматически получать необходимую информацию из данных систем. Таким образом, клиенту нет необходимости посещать госструктуры и получать документы для выделения финансирования в банке. В целом, все сделки в рамках Supply Chain Finance будут подтверждаться в этой системе, и клиенту не нужно будет нести хозяйственные документы в банк. Банк сам будет видеть все необходимые этапы. Это снижает риск ошибки, утери или порчи документов. Да и подобные прозрачные отношения дают возможность банку лучше оценивать риски на уровне всего кредитного портфеля. В нашей цифровой платформе мы используем стандарт Electronic Data Interchange", - сказал Головко.

До конца текущего года в электронный формат перейдет и процесс пересмотра лимита в рамках Supply Chain Finance, сказал директор департамента банка.

"Обычно, установление лимита происходит в течение 3-5 дней, а потом клиенту нужно предоставить инвойс, либо контракт на получение финансирования. Лимит устанавливается на один год. Сам формат пересмотра лимита достаточно прост и концу года он будет проводиться через цифровую платформу. Он, по сути, будет для клиента чистой формальностью, потому что система сама посмотрит на объем работы этого поставщика с покупателями, на факторы, связанные с документами, инвойсами, контрактами", - отметил Головко.

Директор департамента отметил, что данная система является максимально удобной и доступной для представителей МСБ.

"Проблема доступа к финансам сегодня достаточно актуальна. В нашем случае Supply Chain Finance может стать основным источником финансирования МСБ, потому что он достаточно простой и эффективный как для банка, так и для самого клиента. По данному продукту мы ожидаем рост в 150-200 процентов в год. В целом, для нас развитие МСБ как драйвера экономики - стратегическая задача", - подчеркнул Головко.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.