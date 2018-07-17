Товарооборот по Транскаспийскому маршруту значительно увеличится к 2020 году - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Потенциал роста товарооборота в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) составляет от 646 до 922 миллиардов долларов к 2020 году, что в грузовом потенциале эквивалентно 300 тысячам контейнеров.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал заместитель председателя правления Казахстанских железных дорог Максат Кабашев.

По его словам, грузовую базу, ориентированную на маршрут, представляют рынки европейских, китайских и турецких партнеров по торговле.

"Эффективность маршрута будет повышаться вместе с наращиванием грузопотока, а также в дальнейшем с использованием грузового тоннеля Мармарай и подключением к системе панъевропейских коридоров Европы. Первым составом, прибывшим в порт Мерсин после завершения строительства новой железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, обеспечившей прямой выход железнодорожных составов к Стамбулу, был состав с казахстанским зерном. С января по июнь 2018 года перевезено уже 1 073 контейнера с казахстанскими зерновыми грузами по указанному маршруту", - сказал Кабашев.

Он отметил, что Казахстан высоко оценивает историческую значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс как центральной части Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Транскаспийский маршрут исторически является преемником торгового маршрута Великого Шелкового пути. Звено Казахстан-Баку-Тбилиси-Карс, как и предполагалось, будет способствовать дальнейшему увеличению возможностей транспортировки экспортных, импортных и транзитных грузов между Казахстаном и Турцией в дополнение к автотранспортному и морскому сообщению через Черное море", - сказал Кабашев.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

TMTM является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.