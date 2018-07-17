Дан старт подготовке генплана Баку

17 июля 2018 15:46

Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана дал старт организации работы по подготовке генерального плана Баку, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и подготовки генплана Баку на основе самого успешного глобального опыта, комитет привлекает одну из трех авторитетнейших, входящую в "большую тройку" консалтинговых компаний мира - американскую компанию The Boston Consulting Group.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az