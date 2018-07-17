Дан старт подготовке генплана Баку

Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана дал старт организации работы по подготовке генерального плана Баку, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для организации этого процесса в соответствии с международными стандартами и подготовки генплана Баку на основе самого успешного глобального опыта, комитет привлекает одну из трех авторитетнейших, входящую в "большую тройку" консалтинговых компаний мира - американскую компанию The Boston Consulting Group.

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