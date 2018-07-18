Официальный курс маната на 18 июля
18 июля 2018 08:30 189
Официальный курс маната по отношению к доллару на 18 июля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 июля 22:16 292
Назначен новый вице-президент Черноморского банка торговли и развития
17 июля 17:25 772
Официальный курс маната на 18 июля
-
17 Июл. 16:44 9 461
-
17 Июл. 16:20 7 559
-
17 Июл. 14:59 5 655
-
17 Июл. 19:44 4 437
-
17 Июл. 12:59 3 356