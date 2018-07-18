Названо количество построенных в Азербайджане домов за этот год
18 июля 2018 07:26 118
В первой половине 2018 года за счет всех финансовых источников в Азербайджане было построено 946,4 тысячи квадратных метров жилых домов. Это на 12,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По информации Trend, в январе-июне объем средств, используемых для строительства жилья, составил 463,8 миллиона манатов, из которых 89,3 миллиона были государственными, 374,5 миллиона манатов приходились на долю негосударственных предприятий и организаций, а также населения.
В целях улучшения жилищных условий граждане страны построили 6000 домов в основном в Нахчыванской Автономной Республике, Баку и Сумгаите, Масаллы, Товузе, Газахе, Абшероне, Габале, Шамкире и Джалилабаде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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