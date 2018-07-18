Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
18 июля 2018 10:11 167
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 июля состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 15 августа 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.
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