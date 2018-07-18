Страны прикаспийской пятерки близки к компромиссу по правовому статусу Каспия - КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Одним из актуальных событий региональной повестки на сегодняшний день является предстоящий саммит глав прикаспийских стран, который пройдет 12 августа в Актау. На этой важной встрече ожидается подписание Конвенции по правовому статусу Каспия.

В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств - Казахстана, Азербайджана, Ирана, Российской Федерации и Туркменистана - ведут активную работу по подготовке к пятому каспийскому саммиту.

Сообщается также, что все пять государств по дипломатическим каналам подтвердили свое участие в мероприятии.

Об ожиданиях от саммита своим мнением поделилась с Day.Az казахстанский эксперт Бахыт Касенова.

По ее словам, не исключено, что стороны могут прийти к единому согласию в вопросе подписания Конвенции о правовом статусе Каспия.

"Учитывая нынешнюю непростую геополитическую ситуацию в регионе, вероятность подвижек в этом вопросе высока. Думаю, что стороны близки к единому компромиссу в вопросе определения правового статуса Каспия", - заявила политолог.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - Азербайджана, Казахстана и Туркменистана - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Напомним, что в ноябре 2003 года Россия, Азербайджан,Казахстан, Туркменистан и Иран подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.В июле 1998 года между Казахстаном и Россией было заключено соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему, соответственно. Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Саммиты глав государств прикаспийских стран проводились в 2002 году в Ашхабаде, в 2007 году - в Тегеране, 2010 году - в Баку и в 2014 году - в Астрахани. Важные политические решения, принятые на саммитах глав государств прикаспийских стран в Баку и Астрахани, внесли вклад в согласование ряда принципиальных положений проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Очередной саммит, как говорилось выше, пройдет в 2018 году в Актау. Казахстан в качестве цели данного мероприятия выдвигает принятие Конвенции.

Матанат Насибова