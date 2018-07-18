Азербайджан ждет волна зарубежных туристов - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Развитие туристического сектора в Азербайджане стремительно продолжается, и этот факт наглядно подтверждает растущий приток туристов в страну.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев.

По его словам, ускоренному развитию этой отрасли во многом поспособствовали проведенные в стране коренные экономические реформы.

"Важные реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане, улучшили состояние ненефтяного сектора страны в целом и особенно позитивно отразились на темпах развития туристического сектора.

В рамках экономической политики целенаправленно продолжаюся масштабные реформы, в соответствии с Государственной программой по развитию регионов, благодаря которым наблюдается значительный прорыв в сферах экономики, торговли, транспорта и особенно туризма. Ориентир государственной политики, нацеленный на усиление ненефтяного сектора, дает ожидаемые результаты и открывает возможности для улучшения социального положения граждан. Развитие туристической отрасли в Азербайджане положительно отражается, в первую очередь, на состоянии экономики, и то, что в этой сфере есть большой прорыв, показывают статистические данные, подтверждающие растущий из года в год приток туристов в нашу страну, что в свою очередь способствует увеличению денежной массы в экономику страны", - сказал парламентарий, отметив, что учитывая растущий интерес иностранных граждан к Азербайджану, приток туристов будет однозначно увеличиваться.

Напомним, что согласно статистике, Азербайджан в январе-июне 2018 года посетили 1 млн 325 тыс. иностранных граждан, что на 10,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Туристы прибыли в Азербайджан из 189 стран мира, при этом

Удельный вес туристов из РФ составил 30,5%, Грузии - 21,1%, Ирана - 11,1%, Турции - 10,8%.

Масштабные реформы сделали Азербайджан настоящим центром туризма - ЭКОНОМИСТ

В том числе,увеличилось число граждан стран Персидского залива посетивших нашу страну.

К примеру, число граждан Кувейта, прибывших в Азербайджан, увеличилось в 5,1 раза, Саудовской Аравии - в 3,5 раза, Бахрейна - в 2,6 раза, Катара - в 2,1раза, Омана - в 1,6 раза, Ирака - на 44,3%, ОАЭ - на 8,8%.Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-июне 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,5% - до 478,3 тыс. человек. и из стран ЕС Азербайджан посетили 53,5 тыс. человек (рост на 6,3%).

Матанат Насибова