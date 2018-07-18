Ряд компаний в Азербайджане получит льготы - ПОДРОБНОСТИ

Компании, участвующие в развитии альтернативной энергетики в Азербайджане, получат налоговые и таможенные льготы.

Об этом на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку сказал в среду заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, объем производства альтернативной и возобновляемой энергии в общем объеме производства в сфере энергетики составляет 9,5 процента. Производство возобновляемой энергии в стране осуществляется в основном за счёт гидроэнергетики.

"В Азербайджане уделяется большое внимание сфере альтернативной и возобновляемой энергетики, и в связи с этим в стране реализуются различные программы. Если инвестиции в эту сферу будут увеличены и будут реализованы госпрограммы, то через несколько лет эта цифра достигнет 15 процентов", - сказал Меликов.

Меликов отметил, что потенциал страны в сфере ветряной энергетики составляет 350 мегаватт, 50 мегаватт приходится на солнечную энергетику, а в течение ближайших нескольких лет по объему биоэнергетики можно будет достигнуть уровня 20 мегаватт.

Развитие сферы альтернативной и возобновляемой энергетики, подчеркнул он, в свою очередь, обеспечит устойчивое развитие экономики и увеличит число рабочих мест.

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