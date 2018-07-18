SOCAR Trading переориентируется на продажу СПГ

Азербайджанская госкомпания SOCAR переориентирует деятельность своей торговой компании - SOCAR Trading - на продажу сжиженного природного газа (СПГ) и продукции нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным источника агентства, SOCAR Trading планирует прекратить продажу флотского мазута. Одна из причин этого в том, что Международная морская организация в 2020 году хочет запретить судам использовать топливо с содержанием серы свыше 0,5 процента [в настоящее время этот показатель составляет 3,5 процента]. Исключение составляют суда с оборудования для очистки выбросов серы.

Ожидается, что в связи с этим резко упадет спрос на мазут.

В то же время растет спрос на СПГ. По мере того как рынок постепенно становится более ликвидным, компании активнее расширяют подразделения, которые занимаются СПГ, и инвестируют в соответствующую инфраструктуру.

Как отметил источник Reuters, SOCAR планирует увеличить численность своих сотрудников в Лондоне, в том числе с привлечением большего числа специалистов по СПГ.

SOCAR Trading, со штаб-квартирой в Женеве, была создана в конце 2007 года госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Африки, Азии и Америки.