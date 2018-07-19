Черноморский банк торговли и развития и ОПЕК планируют совместные проекты в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Фонд международного развития ОПЕК (OFID) планируют совместно реализовывать проекты в Азербайджане, сообщили в понедельник Trend в банке, передает Day.Az.

На прошлой неделе банк и фонд подписали соглашение о сотрудничестве в регионе Черного моря. Территориально Азербайджан не входит в регион Черного моря, однако является одним из учредителей и членом ЧБТР.

Как отметили в банке, в рамках соглашения ЧБТР и OFID согласились совместно финансировать проекты в сфере торговли и других проектов в частном секторе. Стороны готовы финансировать любые проекты, представляющие взаимный интерес, за исключением проектов в сферах оборонной промышленности, азартных игр, производства табака, крепких алкогольных напитков (содержание спирта выше 20 процентов).

Тем не менее, еще неизвестно, сколько будет выделено на проекты в рамках совместного сотрудничества. В банке добавили, что предполагаемые объемы инвестиций будут определены в соответствии с бизнес-планами обеих организаций.

Напомним, что в 2018 году ЧБТР планирует выделить на проекты в Азербайджане около 48 миллионов евро. По итогам прошлого года Азербайджану уже выделены 93,12 миллиона евро и подписаны контракты на 91,1 миллиона евро. В целом же, до сегодняшнего дня банк выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 330 миллионов евро.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

OFID является межправительственным финансовым институтом развития, занимающимся социально-экономической поддержкой развивающихся стран, которые не относятся к странам-участницам ОПЕК.