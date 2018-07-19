Ряду стратегических предприятий в Азербайджане предоставят энергольготы

В 2017 году Тарифный совет определил план мероприятий в связи с подготовкой предложений по определению критериев стратегического предприятия и списка стратегических предприятий для применения льгот по энергетическим тарифам.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете по мониторингу и оценке за 2017 год ситуации по исполнению Стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане.

Мониторинг и оценка проводились Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В документе отмечается, что Тарифный совет совместно с министерством экономики и Госкомитетом по вопросам имущества должен разработать список предприятий, представляющих особое значение для экономики страны.

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