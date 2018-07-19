Отчисления на обязательное соцстрахование в Азербайджане значительно выросли

За январь-июнь 2018 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, увеличившись на 85,53 миллиона манатов или 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросли до 1907,91 миллиона манатов.

Об этом говорится в сообщении Госфонда, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За отчетный период поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1093,74 миллиона маната, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,8 процента или 88,18 миллиона манатов. 63,2 процента или 691,4 миллиона манатов от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем за январь-июнь 2017 года больше на 9,3 процента или 58,72 миллиона манатов.

"Значительный рост поступлений от небюджетных социальных страхований является прямым показателем экономического развития в стране", - говорится в сообщении.

На первое июля текущего года в Азербайджане индивидуальные счета социального страхования имеют 3 649 637 человек, что на 152 959 лиц или на 4,4 процента превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Помимо этого, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "Об индексации страховой части трудовых пенсий", с первого января 2018 года страховая часть трудовых пенсий увеличена на 5,7 процента.