TRACECA может интегрироваться с китайской инициативой “Один пояс, один путь” - ЗАЯВЛЕНИЕ

Представительство TRACECA в Азербайджане надеется на сотрудничество и интеграцию с инициативой Китая "Один пояс, один путь".

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану Акиф Мустафаев.

"Мы хотели бы, чтобы определенная часть китайских грузов в Европу и США проходила через наш коридор. В настоящее время основной поток контейнерных грузов из Китая транспортируется через Россию и Белоруссию. Несмотря на то, что данный путь является более длинным, он представляет определенную выгоду для грузоотправителей из Китая, в частности благодаря низким таможенным тарифам", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что представители Азербайджанских железных дорог, Бакинского морского порта, Азербайджанского Каспийского морского пароходства, а также министерства экономики Азербайджана неоднократно совершали визиты в Китай с целью переговоров с министерством транспорта Китая по поводу транспортировки китайских грузов через TRACECA.

"При наличии соответствующих тарифов и с целью сокращения времени транспортировки грузов, Китай может отправлять часть грузов в Европу через TRACECA. Даже часть грузопотока из Китая будет означать внушительный объем грузов, что приведет к значительному увеличению транзита грузов через Азербайджан", - сказал Мустафаев.

В первом полугодии 2018 года транзит грузов через азербайджанский сегмент Евразийского транспортного коридора (TRACECA, Европа-Кавказ-Азия) увеличился более чем на три процента.

Из общего объема перевезенных грузов 62,2 процента пришлись на автомобильный транспорт, 23,5 процента - железнодорожный, 14,3 процента - морской транспорт.

TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация имеет постоянный секретариат в Баку.