Азербайджан ознакомился с возможностями казахской СЭЗ "Онтустик"
Делегация из Азербайджана приняла участие в конференции "Мировой опыт особых экономических зон", посвященной вопросам развития казахской специальной экономической зоны "Онтустик". Об этом сообщает в пятницу официальный сайт премьер-министра Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе конференции иностранных партнеров и гостей мероприятия ознакомили с особыми условиями резидентов специальной экономической зоны, презентовали успешные реализованные проекты и дальнейшие планы развития СЭЗ.
"Сегодняшнее мероприятие является площадкой для прямых переговоров, как со стороны управляющей компании СЭЗ "Онтустик", резидентов СЭЗ, уполномоченных государственных органов, так и со стороны потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, что, в свою очередь, позволит продолжить совершенствовать деятельность специальных экономических зон в стране", - отметил заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Kazakhinvest" Биржан Канешев.
Наряду с этим, в ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций, меры государственной поддержки и эффективные пути развития специальных экономических и индустриальных зон.
Кроме того, в рамках форума был проведен круглый стол по обсуждению законопроекта и актуальных вопросов развития СЭЗ, затронуты вопросы самообеспечения управляющих компаний СЭЗ с учетом положительного международного опыта.
Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Б. Канешев, руководство АО "Управляющая компания СЭЗ "Онтустик", представители Investment Consulting Associates, World Free Zones Organization и другие иностранные спикеры, а также делегации из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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