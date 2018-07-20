Азербайджан ознакомился с возможностями казахской СЭЗ "Онтустик"

Делегация из Азербайджана приняла участие в конференции "Мировой опыт особых экономических зон", посвященной вопросам развития казахской специальной экономической зоны "Онтустик". Об этом сообщает в пятницу официальный сайт премьер-министра Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе конференции иностранных партнеров и гостей мероприятия ознакомили с особыми условиями резидентов специальной экономической зоны, презентовали успешные реализованные проекты и дальнейшие планы развития СЭЗ.

"Сегодняшнее мероприятие является площадкой для прямых переговоров, как со стороны управляющей компании СЭЗ "Онтустик", резидентов СЭЗ, уполномоченных государственных органов, так и со стороны потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, что, в свою очередь, позволит продолжить совершенствовать деятельность специальных экономических зон в стране", - отметил заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Kazakhinvest" Биржан Канешев.

Наряду с этим, в ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций, меры государственной поддержки и эффективные пути развития специальных экономических и индустриальных зон.

Кроме того, в рамках форума был проведен круглый стол по обсуждению законопроекта и актуальных вопросов развития СЭЗ, затронуты вопросы самообеспечения управляющих компаний СЭЗ с учетом положительного международного опыта.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Б. Канешев, руководство АО "Управляющая компания СЭЗ "Онтустик", представители Investment Consulting Associates, World Free Zones Organization и другие иностранные спикеры, а также делегации из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.