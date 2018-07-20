Скоро из Баку можно будет добраться до Гянджи по этому маршруту – ПОДРОБНОСТИ

До конца текущего года в направлении Баку-Гянджа-Баку будет запущен в эксплуатацию первый высокоскоростной пассажирский электропоезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Об этом сообщила в беседе с Day.Az руководитель пресс-центра ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Севиндж Гадирова.

По ее словам, этот маршрут входит в реализацию комплексного плана действий АЖД по дальнейшему развитию пассажирских перевозок.

"Ожидается, что к намеченному сроку по данному маршруту будут запущены в эксплуатацию примерно четыре двухэтажных электропоезда Stadler", - сказала Севиндж Гадирова.

По ее словам, каждый из таких электропоездов состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку 919 пассажиров, количество посадочных мест - 396. В двухэтажных электропоездах имеются также 84 сидения бизнес-класса.

Тарифы на перевозки поездами до Гянджи пока не оглашаются.

Напомним, что с сентября 2015 года электропоезда производства швейцарской компании Stadler курсируют по маршрутут Баку-Сумгайыт, что позволяет перевозить ежедневно до 3-4-х тысяч пассажиров.

У АЖД и швейцарской Stadler Rail Group также существует контракт на строительство 30 спальных вагонов для пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Первая поставка ожидается в марте 2019 года.

Спальные вагоны для БТК будут включать в себя вагоны пяти различных типов: 18 из них - спальные вагоны второго класса на 32 места в четырехместных купе, три вагона первого класса на 16 спальных мест в двухместных купе, по три вагона первого и второго класса по 20 спальных мест в каждом и три вагона второго класса общей вместимостью 18 спальных мест, включая одно купе для инвалидов, а также вагон-ресторан на 28 сидячих мест. Каждый вагон оборудован агрегатом аварийного питания, который обеспечивает автономную работу систем жизнеобеспечения вагона в течение 24 часов при отсутствии питания от локомотива.

Матанат Насибова