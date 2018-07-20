Баку действительно интересен для туризма - Зарубежный эксперт

Сотрудничающая с Baku Business Factory (BBF) эксперт компании Senior Expert Services (SES) Габи Химсос находится с трехнедельным визитом в Баку на основе обращения, направленного BBF в Германскую внешнеторговую палату.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью визита является проведение частных и групповых встреч со стартапами в BBF, передача им германского опыта и оказание помощи в создании связи между стартапами и немецкими компаниями.

Наряду с этим, эксперт путем налаживания связи между центрами бизнес-инкубации, с которыми сотрудничает в Германии, и BBF, окажет помощь в выходе резидентов последнего на внутренний рынок Германии.

Во время визита Габи Химсос поделилась своими впечатлениями.

- Вы недавно побывали в Baku Business Factory. Какие впечатления остались у вас от визита?

- У меня очень хорошие впечатления. В офисе легкая и дружелюбная атмосфера. BBF создает большие возможности для молодых предпринимателей, чтобы заложить основу бизнеса, и это прекрасно, потому что часто эти предприниматели не могут оплатить стоимость офиса или не владеют достаточной информацией, чтобы пройти регистрацию или расширить свою работу. Для нового предприниматели это действительно важные вещи.

- Какие стартапы в BBF больше всего привлекли ваше внимание?

- В BBF много стартапов были интересными. Например, "Ticket set up", "Mr. Bee", "Balta", "Darts Games", "Keepmycoin", "Brandcream". На самом деле, каждый стартап интересен, главное - привлекательно его представить и чувствовать динамику.

Я осталась довольна вниманием, оказываемым развитию стартапов в Азербайджане.

- Можете ли вы рассказать нам о процессе регистрации стартапа в Германии?

- В первую очередь нужно пойти в Industrie und Handelskammer. Эта структура аналогична вашей Германо-азербайджанской торгово-промышленной палате (AHK) в Баку. Там говорят и объясняют, что надо делать. В Германии также много стартап-центров. Они тоже обеспечивают новых предпринимателей тренингами и помещениями. Например, https://www.rtz.de/home.html или https://m.frankfurt-main.ihk.de/english/business/t...

Сначала нужно пройти регистрацию в коммерческом офисе, проинформировать налоговый офис и торговое объединение. Есть некоторые виды коммерческой деятельности, требующие особого разрешения. Например, работа с электричеством, открытие ресторана, работа в социальной и оздоровительной сферах и др. Коммерческий офис и IHK проинформируют вас.

- Что в основном требуется, чтобы стартап-проект молодого предпринимателя в Азербайджане добился успеха?

- Они должны больше сосредоточиваться на бизнесе и будущих планах. Они в основном нуждаются в консультации о том, что делать и как начать. Обращайте внимание на то, насколько идея реальна. Занимайтесь будущими перспективами их бизнес-идеи. Подготовьте бизнес-план. Вычислите наихудшую и наилучшую ситуации.

Они должны знать о вероятности неудачи, в то же время никогда не должны отступать и реализовать идеи. Потому что однажды успех постучится и в ваши двери.

Кроме того, хочу отметить, что в Азербайджане следует проделать еще большую работу для развития экосистемы.

- Каким вы видите Баку для туризма?

- Баку действительно интересен для туризма. Чистота города была потрясающей. Прекрасный бульвар, много парков и мест отдыха с растениями и зеленью. Ориентирование на остановках метро и автобусов показалось мне сложным. Они преимущественно на азербайджанском языке.

- С какими организациями мы встречались? Каковы ваши впечатления?

- В Баку я встретилась с представителем министерства и его коллегой. Они очень заинтересовались всеми видами немецкого бизнеса. Словно мы готовимся выйти на новый путь и готовы начать сейчас. Я также встретилась со студентами Университета АДА. Они все были очень заинтересованы в получении нужной информации о том, как стать предпринимателями.