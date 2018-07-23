Официальный курс маната на 23 июля
23 июля 2018 08:30 168
Официальный курс маната по отношению к доллару на 23 июля 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 июля 09:11 818
Азербайджанские предприниматели в Турции вышли на глобальный уровень
-
22 Июл. 15:31 10 067
-
22 Июл. 10:55 6 785
-
22 Июл. 12:25 4 286
-
22 Июл. 11:14 4 035
-
22 Июл. 14:50 4 020