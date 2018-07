Японская компания использует возможности Silk Way West Airlines для грузоперевозок

Азербайджанская компания Silk Way West Airlines и японская компания JAL CARGO договорились о сотрудничестве в области грузовых перевозок, в том числе использования мощностей Silk Way West Airlines cо стороны JAL CARGO, говорится в сообщении от Silk Way West Airlines, распространенном в субботу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Поскольку JAL CARGO полностью приостановила свои собственные операции по грузоперевозкам, использование возможностей Silk Way West Airlines по запланированным маршрутам из Европы через Баку в Японию и наоборот создаст интересную опцию для обоих перевозчиков, говорится в сообщении.

Учитывая, что Silk Way West Airlines готова увеличить свои еженедельные подключения из своего глобального хаба в Баку с трех до четырех операций в неделю, сотрудничество действительно создаст взаимовыгодную ситуацию для обоих партнеров.

В то же время Silk Way West Airlines будет наращивать свою еженедельные операции между Баку и Европой, что обеспечит последовательность связей с Японией и из Японии через Баку в европейские страны.

"Мы рады и гордимся тем, что начали сотрудничество с JAL CARGO. Оно отлично вписывается в нашу стратегию роста, которую мы проводим в отношении нашей деятельности в Японии. С самого начала нашей деятельности в Японии, более двух лет назад, мы всегда стремились расширить ее. Сотрудничество с JAL CARGO представляет собой значительный скачок в нашем развитии, и я рад, что оба перевозчика выиграют от этого соглашения", - сказал генеральный директор и президент Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер.

Исполнительный директор Cargo/Mail и член правления JAL CARGO Хиро Ивакоши отметил, что компания получит гораздо больше возможностей, особенно с использованием самолета Boeing 747-8F от Silk Way West в своей сети.

Вице-президент Silk Way West Airlines по Азиатско-Тихоокеанскому региону Нурид Алиев считает, что это сотрудничество не является первым, которое компания преследует в этом формате, поскольку уже есть успешное сотрудничество с авиакомпанией Malaysia Airlines Cargo после того, как последняя полностью прекратила грузоперевозки. "Поскольку наш глобальный хаб идеально расположен вдоль древнего Шелкового пути, наше географическое положение находится на перекрестке между Востоком и Западом и Silk Way West Airlines, таким образом, очень благоприятствует этому партнерству", - сказал вице-преиздент.

По словам гендиректора и президента Silk Way West Airlines Вольфганга Мейера, главный представитель компании Кацутоши Танака будет руководить операциями в Японии для дальнейшего развития этого стратегического партнерства, на что компания возлагает большие надежды.