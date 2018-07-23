Азербайджан приобрел у Китая свыше 100 наименований дорожной техники
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приобрело у Китая 112 наименований дорожной техники. Об этом сообщает ведомство в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Презентация импортированной из Китая техники прошла сегодня в поселке Алят.
Начальник транспортного управления агентства Эльшан Джафаров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для поставок техники Китай выделил Азербайджану техническую помощь на 8,2 миллиона долларов.
Всего же, продолжил он, за шесть месяцев агентство импортировало в страну свыше 200 наименований различной дорожной техники из Китая, США, Беларуси и других стран.
"Мы также закупаем произведенную в Азербайджане технику, которую используем в дорожном хозяйстве. Местной продукции отдается большее предпочтение", - сказал Джафаров, добавив, что азербайджанская техника отвечает необходимым стандартам.
В числе местной техники, которую использует агентство, машины для ремонта дорог, перевозки топлива, многофункциональные дизельные агрегаты, компрессоры, генераторы и сварочные аппараты.
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