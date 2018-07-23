Подключитесь к Nar TV и получите бесплатный тюнер!

Новые абоненты, подключившиеся к услуге Nar TV получат бесплатный ТВ-тюнер. Достаточно только одного ТВ-тюнера, чтобы абоненты смогли пользоваться услугами цифрового телевидения высокого качества. Подключившись к услуге, абоненты избавят себя от таких неудобств как поиск мастера, сложные меню и потеря времени.

Отметим, что получить бесплатный ТВ-тюнер можно без каких-либо дополнительных условий, достаточно просто подключиться к услуге. Услуга Nar TV позволяет пользователям просматривать более 60 каналов в высоком качестве и в таких категориях как спорт, кино, новости и развлечения. Каналы транслируются на Азербайджанском, Английском, Турецком и Русском языках.

Данная кампания продлится до конца Сентября 2018 года. Ежемесячная абонентская плата за услугу Nar TV составляет всего 10 AZN. Услуга Nar TV доступна в городе Нахчыван. Подробную информацию можно получить, позвонив по номеру 012 444 0 744 или посетив сайт nar.az. Полный список каналов можно также получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.