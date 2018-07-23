SOCAR купила в Грузии новые газопроводы

Компания "SOCAR Georgia Gas" купила в ряде регионов Грузии новые газопроводы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, решением правительства Грузии газопроводы проданы компании за 21,3 миллиона лари (9,5 миллиона долларов).

Компания получила на территории Каспского, Гардабанского, Зестафонского, Зугдидского, Озургетского, Лагодехского, Ахметского и Онского районов газопроводные сети общей протяженностью 594 тысячи погонных метров.

Согласно условиям сделки, стоимость приобретенного компанией недвижимого имущества должна быть полностью выплачена в течение 48 месяцев.

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