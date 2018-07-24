На кону полмиллиарда долларов: азербайджанцы скупают билеты лотереи Mega Millions накануне тиража во вторник - ФОТО

Ставки растут! Джекпот лотереи Мега Миллионс - США на сегодняшний момент составляет невероятные $512 миллионов. В связи с огромным ростом продаж джекпот увеличился еще до начала тиража.

Азербайджанцы участвуют в крупнейшей американской лотерее наравне с жителями США.

Лотерея США Mega Millions разыгрывает крупнейший лотерейный джекпот в мире - $512 миллионов. Тираж состоится в ближайший вторник, 24 июля, и принять участие в нем может каждый, вне зависимости от своего местонахождения.

Благодаря первому в мире лотерейному сервису, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража - 1, 14, 30, 44, 62 и "мегабол" 1. Угадай кто-то из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 422 миллиона долларов. Тем не менее, двое счастливчиков из Иллинойса и Пенсильвании сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров - победители забрали домой "утешительный" приз в $1 миллион!

Еще 47 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров + номер "мегабол", получили по $10000 каждый! К слову, пятеро из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки по $20000 вместо $10000!

Благодаря первому в мире лотерейному сервису, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Тиражи Mega Millions проходят по вторникам и пятницам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние!

Как играть в лотерею США онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Азербайджана так же просто, как если бы вы находились в США.

Все, что нужно для этого сделать, - купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-70) и 1 номер "мегабол" (1-25).

Победители в лотерею онлайн

Ежечасно участники на TheLotter выигрывают в лотерее онлайн. Так, в настоящий момент общая сумма лотерейных выигрышей на сайте уверенно приближается к отметке в 90 миллионов долларов.

Одна из самых примечательных - история Сергея из России. Водитель из Подмосковья сыграл в лотерею Австрия Лото и сорвал джекпот. Он сумел угадать выигрышные номера 4, 17, 18, 23, 31, 40 и Бонусный номер ("Zusatzzahl") 20. С. официально забрал свой выигрыш в размере €824 тысячи в Вене и пообщался с местной командой theLotter.

"Я начал играть в лотереи онлайн на theLotter всего несколько месяцев назад!"

Небывалая история выигрыша М. из Багдада, выигрыш которого составил 6,4 миллиона долларов, получила широкое освещение в мировых СМИ - New York Times, Daily Mail, NBC, CNN, и Associated Press, а официальная лотерея Орегона, проанализировав работу TheLotter, полностью одобрила метод приобретения лотерейных билетов через лотерейный сервис.

Не упустите свой шанс, закрепите за собой участие в тираже в ближайший вторник!