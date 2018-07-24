Представитель Азербайджана в Международной таможенной организации получил новую должность

Представитель Государственного таможенного комитета Азербайджана во Всемирной таможенной организации (ВТО) Дашгын Алиев назначен генеральным секретарем организации менеджером по развитию Европейского региона на следующий финансовый год, а также исполнительным директором фондов Eurocustoms и Германского таможенного сотрудничества. Об этом говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что ВТО организует свою работу по шести регионам, к которым относятся 182 страны. Самый крупный из них - Европейский регион, объединяющий 52 государства.

В каждый регион назначается один менеджер по региональному развитию.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан - единственный член, где функционируют три региональные структуры ВТО - Европейский региональный офис по усилению потенциала, Региональный образовательный центр и Региональный кинологический образовательный центр.

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