Итальянская Saipem заинтересована участвовать в новых проектах в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
Итальянская нефтегазовая компания Saipem ищет новые возможности для деятельности в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.
"Мы сотрудничаем с нашим партнером Bos Shelf в Азербайджане и ищем новые возможности в стране, такие как участие в разработке газового месторождения "Абшерон"", - сказали в компании.
Как отметили в компании, у Saipem и Азербайджана сложилась долгая и успешная история сотрудничества, в значительной степени благодаря открытому и конструктивному подходу национальных институтов обеих стран.
"Мы ведем постоянную деятельность в Азербайджане, который сегодня стал ключевой страной для Saipem. Помимо нашего участия в проекте разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", мы также активно работаем по всей производственно-сбытовой цепочке для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Мы участвовали в проекте расширения Южно-кавказского трубопровода в Азербайджане и Грузии и получили контракт на строительство оффшорного участка Трансадриатического трубопровода (TAP) между береговыми линиями Албании и Италии, пересекая Адриатическое море", - сказали в Saipem.
Официальный курс маната на 25 июля
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