Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Ассоциация микрофинансирования (AMFA) планирует в ближайшее время реализовать очередной проект по повышению финансовой грамотности представителей микробизнеса в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева.
"В прошлом году мы уже реализовали пилотный проект в Тертерском и Физулинском районах Азербайджана. В нем участвовали 60 женщин, занимающихся микробизнесом. Проект дал очень положительные результаты. Мы отобрали 18 лучших бизнес-планов, а их авторы получили от нас поддержку, в частности в закупке оборудования. В ближайшее время мы планируем запустить второй проект в четырех экономических зонах стран, и в нем планируется участие как мужчин, так и женщин. В целом в наших планах создание нового поколения микропредпринимателей", - сказала Гаджиева.
По ее словам, сегодня представители микробизнеса в Азербайджане нуждаются в подобной поддержке.
"Большинство мелких предпринимателей являются неопытными. Мы призываем их повышать свою финансовую грамотность, учиться составлять грамотные бизнес-планы, учиться рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы. Только после этого рекомендуем обращаться за микрокредитом. Человеку без кредитной истории, не обладающему каким-либо опытом в сфере ведения бизнеса не следует обращаться за получением финансирования", - сказала исполнительный директор ассоциации.
По данным Центрального банка Азербайджана, кредитный портфель НБКО в январе-мае 2018 года составил 393,2 миллиона манатов (3,3 процента от всего портфеля кредитных организаций).
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