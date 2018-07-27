Яркий и удобный – Samsung Galaxy J6.

Смартфон должен подчеркивать индивидуальность своего владельца, подходить под стиль жизни и отвечать всем его предпочтениям. Так, новый Samsung Galaxy J6 порадует современных и активных пользователей, добавив еще больше ярких красок в их жизнь. Смартфон оснащен "безграничным" Super AMOLED дисплеем, который занимает большую часть переднего корпуса. В смартфоне используется 5,6-дюймовый экран с разрешением HD+ и соотношением сторон 18,5:9. Дисплей очень удобно подстраивать под себя с большим количеством настроек. Режим "Адаптивный", установленный по умолчанию, традиционно обеспечивает наиболее высокую яркость. Чёрный цвет в случае Super AMOLED дисплеев чрезвычайно глубокий, а, соответственно, высок и уровень контрастности. А углы обзора очень широкие, что является особенностью используемого типа матрицы.

Корпус вокруг экрана тонкий и узкий, за счет чего дисплей кажется еще больше. Спереди над дисплеем установлена фронтальная камера, разговорный динамик, датчики приближения и освещённости, а также вспышка. Отдельная вспышка для передней камеры не оставит равнодушными любителей селфи, у которых теперь есть возможность снимать даже в темноте. С тыльной стороны корпуса разместились камера, сенсор отпечатков пальцев, а также вспышка для основного объектива. На левой боковой поверхности находится пара клавиш управления громкостью, а также пара лотков, один из которых рассчитан на установку SIM-карты и носителя формата microSD, а второй - только под SIM-карту. С помощью карты памяти можно увеличить объем хранения данных до 256 ГБ. В обоих лотках используются карты формата nanoSIM. На правом торце установлен динамик и клавиша питания. Снизу находится микрофон, аудио разъём mini-jack 3,5 мм под наушники, а также разъём microUSB.

Samsung Galaxy J6 2018 - это смартфон который оставит после себя яркие впечатления с "безграничным" дисплеем и современным дизайном.

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