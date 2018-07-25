Рейтинговое агентство спрогнозировало ускорение роста экономики Азербайджана

Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента с дальнейшим ускорением роста ВВП до 3,2 процента в 2022 году. Об этом говорится в отчете агентства по Азербайджану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Прогноз АКРА по экономике Азербайджана выглядит следующим образом:

2018 2019 2020 2021 2022 ВВП в рыночных ценах (млрд манатов) 75,5 81,6 88,4 95,6 102,8 Темпы реального роста ВВП (в %) 1,5 2,1 2,6 2,9 3,2

Агентство отмечает, что после рецессии экономики в 2016 году и номинального роста в 0,1 процента в 2017 году экономика Азербайджана на рубеже 2017-2018 годов начала демонстрировать поступательное восстановление. При этом рост в реальном выражении в несырьевых отраслях составил 1,9 процента в мае и опережает аналогичные показатели в совокупном выражении (1,1 процента).

"В январе-мае текущего года рост экономики укрепился благодаря практически всем сегментам реального сектора, показавшим заметные значения положительной динамики в реальном выражении, за исключением строительства, где был зафиксирован спад на 11,2 процента", - говорится в отчете.

Согласно отчету, наиболее значительный прирост наблюдался в сельском хозяйстве (8,5 процента), в грузовом транспорте - наименее существенный (0,9 процента). При этом в силу ощутимого влияния нефтяной части как промышленности, так и ВВП страны, а также в связи со сдержанной динамикой в нефтяной промышленности, общий рост экономики в январе-мае показывает более скромные значения: от 1,1 до 2,3 процента в разные месяцы текущего года в годовом сопоставлении.

По мнению аналитиков АКРА, тенденция формирования ВВП почти на половину от сырьевого сегмента экономики продолжится на протяжении всего горизонта прогнозирования [до 2022 года].

"Базовый толчок экономической активности в Азербайджане в 2017-2018 годах происходит исключительно на волне отложенного роста в несырьевой части экономики и за счет прироста экспортной выручки. Со второй половины текущего года некоторое оживление будет наблюдаться также и в сырьевой части промышленности страны. Уже введена в эксплуатацию транспортная мощность системы "Южный газовый коридор", который позволит провести газ из Азербайджана в Турцию и далее в Европу по газопроводу TANAP. Это позволит Азербайджану улучшить платежный баланс, укрепить показатели роста сырьевой части экономики", - говорится в отчете.

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