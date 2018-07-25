Примите участие в фотоконкурсе Mihome.az «Моё Лето!» и выиграйте призы - ФОТО
У вас есть смартфон и много фантазии, а также горячее желание покорить Интернет своими талантами? Тогда примите участие в фотоконкурсе Mihome.az "Моё Лето!" с 25 июля по 31 июля 2018 года.
Для участия в конкурсе необходимо сделать следующее:
Шаг 1
Вы должны подписаться на новости Mihome.az https://www.instagram.com/mihomeaze/ в Instagram и на новости Day.Az Facebook https://www.facebook.com/wwwdayaz/
Шаг 2
Разместить фото, сделанное вами в инстаграме с хештегом #mihomeaze
Шаг 3
Авторы фотографий набравшие наибольшее количество лайков с 25 июля по 31 июля станут победителями.
Шаг 4
Выявление победителей, занявших первое, второе и третье место состоится 1 августа.
Призы
1 место - Смартфон Xiaomi Redmi 6 3/32 GB
2 место - фитнес браслет Xiaomi Mi band 3 - фото award 2
3 место - рутер Xiaomi Mi Router 3C - фото award 3
Примечания:
1. Фотоконкурс доступен лицам от 18 лет и гражданам Азербайджана при соблюдении условий конкурса.
2. Фотографировать можно любые предметы и поверхности природы при условии, что на фото не должно быть людей и фото должно быть качественным.
3. Редакция Day.Az не несет ответственности за содержание предоставляемой информации на фотографии.
4. При выявлении любых накруток лайков и подтасовок результатов организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать данного участника.
Приз предоставляется компанией Mihome.az.