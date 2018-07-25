Межбанк Азербайджана провел для представителей СМИ необычный тренинг - ФОТО

Международный Банк Азербайджана по случаю 143-летия национальной прессы, оставаясь верным традициям, вновь собрал всех представителей СМИ с целью проведения мероприятия в новом, еще более интересном формате. Банк организовал тренинг на тему "Эффект коммуникаций в журналистике: от общения к cолидарности" для журналистов, блогеров и студентов факультета журналистики. Однако вопреки традициям, представители СМИ не стали слушателями теоретических лекций. Они стали непосредственными участниками процессов по созданию стратегий и принятия командных решений, коллективных заданий.

Тренинг проводился со стороны бизнес-тренера, организационного консультанта, консультанта Lego SP, эксперта Совета Европы по работе с клиентами и персоналу Марины Далиба. Основной целью мероприятия стало ознакомление участников с новым опытом в сфере коммуникаций и укрепления коллектива. В тренинге приняло участие свыше 60 человек, являющихся представителями различных теле- и радиоканалов, информационных агентств, газет, факультета Журналистики Бакинского Государственного Университета, а также независимые журналисты и блогеры.

Участник тренинга, ведущая "Radio Antenn" Азиза Исмайлова, поделилась своими впечатлениями: "Мы отлично провели время, играя в полезные и интересные игры. За эти 5 часов мы все зарядились позитивом, что стало большим сюрпризом для нас".

Главный редактор портала Fed.az Али Ахмедов, отметил что вопреки его ожиданиям, это мероприятие не стало традиционным тренингом: "Это истинное мероприятие по созданию командного духа. Мы применили на практике различные методы коммуникаций и изучили новый опыт. Это очень полезно для представителей СМИ, поскольку так мы смогли ближе познакомиться друг с другом и почувствовать себя частью единой команды".

В свою очередь главный редактор портала Anews.az Наиля Багирова отметила: "Этот проект полезен нам не только в нашей журналистской деятельности, но и в каждодневной жизни. Мы на практике почувствовали, насколько важно и полезно чувствовать себя частью команды. Подобные тренинги были бы полезны для всех сфер деятельности".

Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана Нигяр Таирова сказала: "Нашей целью является оказание поддержки представителям СМИ в их личностном развитии, а также профессиональном единстве. Мы надеемся, что участники тренинга наряду с полученным новым опытом, также приобрели новых друзей. Международный Банк Азербайджана и далее продолжит организацию подобных мероприятий".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.