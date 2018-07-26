SOCAR-AQS выиграла тендер на бурение скважин в Бангладеш

26 июля 2018 11:25

Азербайджанская госкомпания SOCAR-AQS выиграла тендер на проведение бурильных работ в Бангладеш.

Об этом на мероприятии, посвященном подписанию соглашения о создании совместного предприятия с британской KCA Deutag, заявил гендиректор компании Рамин Исаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, первые две фазы работ в рамках контракта уже выполнены.

 

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