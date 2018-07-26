SOCAR-AQS выиграла тендер на бурение скважин в Бангладеш
26 июля 2018 11:25 197
Азербайджанская госкомпания SOCAR-AQS выиграла тендер на проведение бурильных работ в Бангладеш.
Об этом на мероприятии, посвященном подписанию соглашения о создании совместного предприятия с британской KCA Deutag, заявил гендиректор компании Рамин Исаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, первые две фазы работ в рамках контракта уже выполнены.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:04 138
Nar представил магазин с новым дизайном
-
25 Июл. 13:01 10 445
-
25 Июл. 13:13 8 846
-
25 Июл. 14:32 8 160
-
25 Июл. 13:10 7 964
-
25 Июл. 14:20 4 779