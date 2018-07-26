Nar представил магазин с новым дизайном

Оператором Nar, был открыт новый дилерский магазин, расположенный по адресу г. Баку, ул. Гусейнбалы Алиева 4, рядом со станцией метро Мемар Аджеми. Магазин Nar, созданный по совершенно новому концепту, послужит удобству клиентов, проживающих в Насиминском районе и близлежащих к нему территориях, а также поможет еще больше повысить уровень клиентского обслуживания.

Наряду с продажей номеров Nar, в магазине предоставляются такие услуги как заказ номеров Nar и загрузка поврежденных карт Nar на баланс номеров. С целью предоставления удобных и качественных клиентских услуг абонентам Nar, магазин был отремонтирован в соответствии с корпоративными бренд-директивами мобильного оператора, и уже приступил к работе. Отметим, что магазин работает в течение всей недели, с 10:00 до 19:00.

Подробную информацию о адресах магазинов Nar, и предоставляемых услугах можно получить на официальной интернет-странице мобильного оператора: nar.az/map

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начала свою деятельность 21 Марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.